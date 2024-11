Ilfoglio.it - Per un’industria finanziaria europea all’altezza di quella americana bisogna aggregarsi

Uno dei principali problemi cui devono far fronte i paesi europei è quello di non riuscire a mobilitare l’enorme risparmio di cui dispongono per finanziare investimenti e creare occupazione sul loro territorio. Come ricorda il rapporto di Enrico Letta pubblicato lo scorso aprile, l’Unioneha complessivamente 33 trilioni di euro di risparmi, che non vengono però indirizzati verso investimenti strategicamente rilevanti per il continente. Una parte rilevante di questi risparmi esce dall’Europa, soprattutto a favore degli Stati Uniti. Per cambiare la situazione, e accrescere la capacità dell’Unione e dei singoli paesi, di finanziare il proprio sviluppo, è stato proposto di creare un’unione di risparmio e di investimenti a livello europeo – denominata unione dei mercati dei capitali.