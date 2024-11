Oasport.it - Pagelle gigante Killington: Hector sfrutta l’occasione. Ljutic una realtà, brilla Collomb

Sabato 30 novembreSARA10: vince, nonostante tutto, e con pieno merito. La svedese disputa due manche di livello altissimo, specialmente la seconda, tanto da andare a mettere pressione a Mikaela Shiffrin. La statunitense quando è caduta stava rischiando davvero di cedere il successo alla scandinava che è stata brava a cogliere la grande chance per tornare alla vittoria tra le porte larghe. La specialità ha ritrovato la vera Sara.ZRINKA8.5: chiude a 54 centesimi dal successo e mette in mostra tutte le sue indubitabili qualità sulla Superstar di. Leggera, efficace, dopo una prima manche regolare, cambia marcia nella seconda con una prestazione di altissimo livello. Il secondo posto non è un caso. Contando la sua giovane età (2004) la vedremo ancora tante volte lassù.