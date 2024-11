Pagelle Bologna-Venezia 3-0 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ndoye si riscopre letale in zona gol, Idzes e Haps ingenui. Questa la sintesi delledi3-0, match della quattordicesima giornata di. Ilsale a 21 punti, mentre ilresta ultimo a quota 8.La squadra di Vincenzo Italiano si conferma una delle quattro squadre – insieme a Lazio, Fiorentina e Juventus – a non avere ancora perso in casa in questo torneo (2 vittorie, 4 pareggi). Prima di oggi, soltanto due volte nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), i felsinei erano riusciti a restare imbattuti nelle prime sei partite interne di un campionato diA: nel 2002/03 (6V) e nel 2010/11 (3V, 3N). Crisi per la formazione di Di Francesco, che non ha ancora vinto una trasferta in questa stagione diA. La svolta del match si presenta al 19?, quando Haps stende Ndoye in area: l’arbitro Massimi concede il rigore e lo stesso Ndoye non sbaglia.