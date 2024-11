Nuovi parassiti e cambiamenti climatici un allarme inascoltato

Leggi su Ildenaro.it

Daniela SalvatoreSono una biologa napoletana che si studia da tre anni da sola (attingendo a fonti scientifiche USA ) dato che i numerosissimi medici contattati non solo non hanno capito nulla del mio caso , ma hanno dato diagnosi molto generiche o addirittura offensive (PATOMIMIA , LESIONI DA GRATTAMENTO , PRURITO PAROSSISTICO) mandandomi persino a visita psichiatrica. I sintomi sono questi : sabbiolina e crosticine che escono ad una minima pressione sulla pelle, un filamento che attraversa tutta la pelle , anche il volto , le orecchie, gli occhi,il naso ,il cuoio capelluto. Inoltre si è formata una strana peluria sul viso e si sono modificate le unghia. Cosa secondo me più grave, sono estremamente senza forze e con dolori artromuscolari vaganti.Avendo avuto 3 anni orsono la Lyme le mie ipotesi oscillano tra una coinfezione Lyme e un nuovo parassita ,conseguenza del cambiamento climatico e dei grandissimi movimenti di persone nel mondo , argomenti poco conosciuti e poco dibattuti per cui chi come me descrive i reali sintomi che ha viene considerato affetto da PARASSITOSI ALLUCINATORIA.