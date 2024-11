Ilgiorno.it - L’ondata di fake news e la goccia di Ovidio che scava la pietra

Riccardi ?Italia paese fondatore è parte di una Europa che, ancora priva di una sua identità, rischia di diventare Don Abbondio, vaso di coccio in mezzo a quelli di ferro. Peraltro l’Europa è una necessità, senza una difesa unitaria, per ora economica. Brexit docet! La perfida Albione alle prese – lei potenza imperiale marinara per oltre 100 anni – con gravi problemi all’orizzonte che potrebbero causare disordini sociali pericolosi. La sterlina, già moneta di riferimento, è diventata irrilevante anche rispetto all’euro. In forte regresso sul dollaro. E l’Italia? Nel Continente non è più la Cenerentola anche se le due nobili decadute signore, Francia e Germania, ancora snobbano lo Stivale. Plebeo ed inaffidabile. Nei fatti, non è così. Da nazione sconfitta abbiamo patito il calvario del perdente.