Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Mylin 2024 in DIRETTA: Edwin Coratti stacca il pass per la big final!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:31 Ora il derby sudcoreano tra Kim Sangkyum e Sangho Lee.08:30 Scivola! Scivola Bi Ye! Il cinese commette un grave errore nel tentativo di rientrare sull’italiano. Partiamo bene conche approda in big!08:29 E’ subito il momento di. L’azzurro non deve sottovalutare l’impegno contro il cinese Bi Ye.SEMII MASCHILI08:26 Erroraccio dell’asiatica alla terza porta. Tutto facile per Krol-Walas, la polacca può festeggiare la prima bigdella stagione.08:25 La polacca Alexandra Krol-Walas sfida la sudcoreana Haerim Jeong nella seconda ed ultima semie.08:24 E’ in formissima la fenomenale Ledecka. La ceca domina anche contro la campionessa del mondo di gigante Tsubaki Miki e vola in big.08:24 Prima semie che promette scintille tra la ceca Ester Ledecka e la giapponese Tsubaki Miki.