Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Ruka 2024 in DIRETTA: Pellegrino per stupire su una pista da sempre ostica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladellaa tecnica classica in programma a(Finlandia), secondo appuntamento per la Coppa del Mondo. Si riparte in campo maschile dalla sfida tra norvegesi e francesi che ha caratterizzato la scorsa stagione. Da una parte l’armata scandinava con a capo Johannes Høsflot Klæbo che punta all’ennesima sfera di cristallo di specialità, dall’altra i transalpini guidati da Lucas Chanavat che hanno dimostrato ieri nella 10 km di essere già in grande condizione con Jouve e Chappaz pronti a puntare dritto alla finale. Tra gli outsider di lusso nellaFedericoche lo scorso anno sfiorò su questa neve il podio e che è apparso in buona condizione ieri, nonostante l’Italia abbia dovuto fare i conti con materiali non ideali, chiudendo al 15mo posto.