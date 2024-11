Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: in palio punti pesanti nella Sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire laRace e le qualifiche del GPin tv/streaming – La griglia delle qualifiche– La cronaca delle qualificheBuona sera e bentrovati alladella seconda giornata del week end del GP del, penultimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Lusail sarà un day-2 piuttosto importante, caratterizzato in primis dallaRace e poi dalle qualifiche per la gara di domani. Inimportanti per il campionato dei costruttori.Come è noto, il titolo tra i piloti è già andato all’olandese Max Verstappen. L’alfiere della Red Bull si è laureato per la quarta volta consecutiva campione del mondo nel Circus e affrontare questo round anche con questa consapevolezza. Tuttavia, in questa sede, i fari saranno puntati soprattutto sulla McLaren e sulla Ferrari, contendenti per il Mondiale dei marchi.