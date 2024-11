Ilgiorno.it - L’Interreg Regio Retica. Un progetto che unisce la Valtellina ai Grigioni

"Le nostre terre sono legate da una storia ricca, intensa, complessa e controversa per certi aspetti, ma il nostro presente e mi auguro il nostro futuro, può essere caratterizzato da nuove sfide e opportunità". Il presidente della Provincia di Sondrio Davide Menegola ieri ha aperto con queste parole nella sala consiliare di palazzo Muzio quello che è stato a tutti gli effetti un momento storico per quel che riguarda i rapporti trae Valchiavenna e il Canton. Occasione, la presentazione delInterreg "" per una nuova governance condivisa. "I territori che rappresentiamo sono bellissimi e unici, ma anche fragili e necessitano di continue cure e attenzioni – ha proseguito Menegola - In questo senso, cari amici grigionesi, riconosciamo il vostro impegno nella pianificazione strategica e nella realizzazione di opere che possono fare la differenza, e volentieri ci mettiamo in una posizione di ascolto per poter migliorare.