Il Premio Guidarello oggi alle 17 all’Alighieri Presenta Bruno Vespa

Ilper il giornalismo d’autore, organizzato da Confindustria Romagna, si svolgerà17 al Teatro Alighieri, in via Angelo Mariani 2 (c’è la possibilità di seguire la manifestazione anche trasmessa in diretta TV su Icaro, sul canale 18). Are la cerimonia sarà. Il riconoscimento ad honorem, attribuito dall’associazione, va all’imprenditore ravennate Federico Marchetti. Per il giornalismo nazionale, vengono premiati la giornalista Rai dell’Emilia-Romagna Serena Biondini, il professore Giovanni Orsina, editorialista de La Stampa (sezione cultura), e la giornalista del Corriere della Sera Paola di Caro nella sezione società. Tra gli altri premiati Laura Serafini del Sole24Ore per il giornalismo economico; nella categoria societàal professore imolese Massimo Montanari, per gli articoli sulla cultura alimentare della Romagna.