Ilgiorno.it - Hiv, in Lombardia 377 casi l’anno. Iniezioni preventive, via al Sacco

scorso in Italia 2.349 persone hanno scoperto di aver contratto l’Hiv, e 377 erano in. La regione più popolosa ma anche una di quelle che hanno visto più aumentare le nuove diagnosi, che nel nostro Paese sono tornate a crescere dopo la pandemia. C’è di peggio: "Nel 41% deisono diagnosi tardive, quando il quadro clinico è conclamato. Ed è ipotizzabile un 40% di sommerso (persone infettate che non sanno di esserlo, ndr). È necessario intensificare informazione, prevenzione e screening", dice Andrea Gori, presidente di Anlaidsche ha inaugurato il palinsesto intorno al World Aids Day (il 1° dicembre) e offrirà, domenica, test gratuiti per Hiv e Hcv dalle 10 alle 13 nella sede di via Monviso 28 a Milano (il programma completo è su https://anlaids.it/world-aids-day/).