361magazine.com - Grande Fratello, il confronto tra Helena e Javier dopo la lettera a Lorenzo

Leggi su 361magazine.com

lache la modella ha scritto a, c’è stato ilcon. Ecco cosa si sono dettila lite tra Shaila ealsi è confrontato cone le ha chiesto perché ha scritto la. “Ho sempre detto che io credo nell’essere umano. Questo a prescindere che sia un gioco. Riesco a vedere tante cose in lui che vedo in me. Se mi chiedi perché ho scritto laè perché è il suo compleanno. Volevo dirgli delle cose, fargli gli auguri. Lui è lì nel tugurio e mi dispiace” ha risposto la modella.Ma perquesto non era il momento giusto per farlo.: “A prescindere da quello che è successo, che si è innamorato di un’altra e io mi sono infatuata di lui, io ho la maturità di capire che ero infatuata di lui e poi è finita.