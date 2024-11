Lanazione.it - Fiesole, il kit rifiuti in tabaccheria

, 30 novembre 2024 – Anche aè possibile ritirare il materiale per la raccolta differenziata di Alia spa, oltre che presso i consueti sportelli territoriali, presso la rete delle tabaccherie associate alla Federazione Italiana Tabaccai (Fit). Aal momento sono due i punti che hanno aderito .Si tratta del punto vendita "Bar Città", via Gramsci 34 adi e della cartoleria "Non solo matite", via San Martino 2/2 a Caldine. Portando con sé un documento di identità e il codice utenza si potranno ritirare i sacchi azzurri e sanitari (per pannolini per bambini o supporti igienici), solo dopo aver effettuato il primo ritiro allo sportello Alia Servizi Ambientali (aperto il lunedì mattina presso il Palazzo Comunale). I sacchi azzurri si potranno ritirare se sono trascorsi almeno 9 mesi dall’ultimo ritiro e quelli sanitari dopo 4 mesi.