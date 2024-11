Ilrestodelcarlino.it - Fidenza: docente preso a pugni da genitore al ‘Paciolo-D’Annunzio’

Parma, 30 novembre 2024 – Ancora violenza a scuola: il padre di uno studente ha aggredito verbalmente e poi con un pugno in volto un professore all’Istituto superioredi(Parma), costringendolo a recarsi al pronto soccorso per le cure necessarie. A raccontare la vicenda è la Gazzetta di Parma. Non sono ancora chiare le cause che avrebbero spinto l’aggressore ad agire con violenza, ma la pista più probabile è quella dei problemi scolastici del figlio. La scuola – che comprende un liceo classico, un linguistico, uno scientifico e un tecnico economico – è sotto choc a seguito dell’accaduto: tra i suoi corridoi sono comparsi uno striscione che condanna quanto successo e una serie di cartelli ‘divieto d’accesso alla violenza’. Non solo: il dirigente scolastico ha deciso di spedire una nota a studenti, famiglie, docenti e restante personale.