Calciomercato.it - Fagioli sempre più lontano dalla Juve: così arriva il pupillo di Thiago Motta

Lantus sta valutando di sacrificare il centrocampista della nazionale sul mercato: il piano del Dt bianconero Giuntoli per gennaioNon solo Zirkzee. C’è un altro desiderio perripensando alla fantastica cavalcata della scorsa stagione con il Bologna.Nicolò(LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico italo-brasiliano vuole svoltare allantus e pensa a due suoi pupilli per il mercato di gennaio. Zirkzee è il primo nome per l’attacco e la ‘Vecchia Signora’ potrebbe presto affondare il colpo, mentre per il centrocampo rispunta Ferguson dopo le sirene della scorsa primavera. Lo scozzese è rientrato di recente dopo il lungo stop per l’infortunio ai legamenti del ginocchio e ha subito dimostrato una buona condizione fisica alla prima da titolare in Champions League con il Lille.