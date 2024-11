Quotidiano.net - Crolla albero al campus universitario di Fisciano: 5 studenti feriti, uno in gravi condizioni

Salerno, 30 novembre 2024 – Paura neldidell’Università di Salerno: unto e ha travolto almeno cinque, rimasti. Uno di loro versa in: riporta un trauma cranico e fratture al bacino. È accaduto dopo le 13, nei pressi dell’edificio E2, forse a causa delle potenti raffiche di vento. Sul posto sono arrivate le squadre mediche del 118, i carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare alcuni rami per consentire i soccorsi. L’area è ora sotto sequestro. Notizia in aggiornamento