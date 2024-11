.com - Coppa Italia, i primi 4 ottavi di finale in diretta su Italia 1

Per laè il momento deglidi, iquattro match saranno trasmessi insu1Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime tre stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della. Tutte le partite dell’edizione 2024/2025 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.Da martedì 3 a giovedì 5 dicembre torna la competizione nazionale con iquattrodi: match in cui entrano in gioco i top club di Serie A, tutti visibili in esclusiva in chiaro su1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.Martedì 3 dicembreBologna-Monza, inalle ore 18.30, su1telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo CamoleseMilan-Sassuolo, inalle ore 21.