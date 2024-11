Cagliari-Verona Nicola | Vittoria che mi soddisfa importante avere continuità

Leggi su Sportface.it

“Credo che vincere sia, non solo per noi. L’di prestazioni, non sempre si può vincere, ma ladi oggi miparticolarmente. Ora continuiamo ad andare avanti perché c’è ancora molto da fare”. Davideha commentato così, ai microfoni di Dazn, ladelsulgrazie a un gol di Piccoli al 75?: “Non è l’uomo della provvidenza, si sta creando dei numeri, è un giocatoreper noi, è stato bravo a determinare nel minutaggio a disposizione. Ha giocato tantissimo, ogni tanto bisogna anche trovare il modo di farlo rifiatare: sta migliorando, potenzialmente può fare molto di più, ma bisogna lasciargli il tempo di crescere”, il commento del tecnico dei sardi sul suo centravanti, che ha riportato i tre punti ai rossoblù dopo cinque partite.