Agguato all’eurodeputato Francesco Ventola di FdI | in fiamme il portone di casa

Notte di paura per, eurodeputato di Fratelli d’Italia, oggetto di uninsieme alla sua famiglia per mani di ignoti. L’Verso le 3:00 di questa notte, sabato 30 novembre, è stato incendiato ildidel politico a Canosa di Puglia, mentre era con la sua famiglia. Fortunatamente nessuno dei familiari del politico risulta ferito. A quanto pare sarebbe stata lanciata contro ladell’eurodeputato una molotov, che avrebbe fatto sprigionare delle, ma ancora non è chiara la dinamica dell’.Dopo l’allarme sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e la polizia, che sta indagando sull’accaduto.in passato è stato anche sindaco di Canosa, nonché presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani. Fino a giugno scorso era anche capogruppo di FdI nel Consiglio regionale della Puglia.