Vita amore e Puglia | ecco i miei ’Cerchi’

La maternità, la, l’e il cambiamento. Racconta la propria esperienza Erica Mou nel nuovo disco ‘Cerchi’, che presenterà in anteprima stasera alle 21 al Petrella. Registrato durante una residenza artistica proprio nel teatro di Longiano, l’album include undici tracce che descrivono la circolarità del tempo, che non si chiude mai, ma anzi si ripresenta simile in quello che è un cammino di crescita continuo. Il concerto della cantautrice verrà aperto da Giorgia Macrelli. I biglietti sono in vendita sia su Vivaticket, che in biglietteria. Mou, come nasce l’album? "Le canzoni del disco sono nate in tempi diversi negli ultimi anni. A legarle è l’idea della circolarità. È un progetto che nasce proprio sul palco del Petrella, durante una residenza artistica nel 2023. Volevo che fosse una sorta di istantanea".