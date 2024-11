Dailymilan.it - Verso Milan-Empoli, Tammy Abraham ancora titolare: e Morata cambia ruolo? Le ultime

Leggi su Dailymilan.it

Visto il buon momento di, per la sfida traedl’inglese potrebbe prendere il posto di Alvaro. Le ultimesembra finalmente aver trovato la sua dimensione in rossonero e nella partita contro lo Slovan Bratislava, una grande occasione di giocare dal primo minuto vista l’assenza di Alvaroper squalifica, l’attaccante inglese è riuscito a timbrare il cartellino, ma non solo. In tutti e tre i gol messi a segno dalla formazione allenata da Paulo Fonseca, infatti, c’è stata la partecipazione dell’ex Chelsea.Ecco che, quindi, il tecnico portoghese vuole dare continuità ae sta pensando di schierarlo dall’inizio anche nella gara di campionato contro l’(che si disputerà sabato alle 18 a San Siro). L’idea di Fonseca è quella di far arretrare– che tornerà indubbiamente tra i titolari – nel ruolo di trequartista, così da liberare spazio per il giocatore in prestito dalla Romapotrebbe giocare dal 1?.