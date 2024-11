Thesocialpost.it - Tragedia in California: 24enne muore folgorato mentre installa le luci di Natale

Antonio Pascual Mateo, 24 anni, ha perso la vitadecorava con lediun’abitazione a Escondido, vicino San Diego. Il giovane stava lavorando sull’albero di un giardino quando ha toccato per errore i cavi dell’alta tensione. La scarica elettrica lo ha, lasciandolo appeso a testa in giù tra i fili e i rami.Leggi anche: Enna, l’ultimo tema di Larimar, trovata impiccata a 15 anni: “Non siamo noi a essere sbagliati”Il dramma si è consumato giovedì mattina, 28 novembre, davanti agli occhi di alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco e i paramedici, arrivati rapidamente sul posto, non hanno potuto intervenire subito. Hanno dovuto attendere che la compagnia elettrica interrompesse l’alimentazione per raggiungere il corpo, rimasto sospeso per oltre un’ora.