Tiro con l'arco. Gli Arcieri Bizantini fanno il pieno di podi

Quindiciindividuali, cinque a squadre e tanti record personali. È questo il bottino deglial trofeo ‘Città di Ravenna’, gara interregionale di, organizzato dal sodalizio cittadino. Ottima è stata l’affluenza con circa 140provenienti dalle maggiori società della regione con ospiti di rilievo come gli azzurri Irene Franchini e Giuseppe Seimandi. Nelolimpico Sofia Fuschini ha vinto l’oro con 539 (267+272) punti nella categoria senior; oro anche per Kristina Karasova fra i master con 480 (242+238) punti e per Marcello Tozzola nella categoria MM con 572 (286+286) punti.invece per le categorie giovanili con Margherita Turci e Nicole Morrongiello che, nella categoria allievi, hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’argento e la medaglia di bronzo con 476 (240+236) e 435 (232+203) punti.