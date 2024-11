Game-experience.it - TIGA Awards 2024: Helldivers 2 vince il GOTY, scopriamo tutti i vincitori

Arrowhead Game Studios e2 di Sony sono stati i protagonisti dei, visto che sono riusciti a portarsi a casa i premi Best Technical Innovation e Game of the Year.Come riportato da GamesIndustry, Sony Interactive Entertainment ha vinto anche i premi per Best Use of a License, grazie a Marvel’s Spider-Man 2, e Best Narrative in Games grazie a The Last of Us Parte 2 Remastered.Il portale online ha aggiunto che Ninja Theory e Senua’s Saga: Hellblade 2 di Microsoft hanno vinto due premi, nello specifico il Best Action & Adventure Game deled il Diversity in Games. Sono stati assegnati anche un paio di riconoscimenti individuali, con il direttore dello studio di Red Kite Games, Simon Iwaniszak, che ha messo le proprie mani sull’Outstanding Leadership Award, mentre il fondatore e CEO di Stainless Games, Patrick Buckland, ha ricevuto l’Outstanding Individual of the Year.