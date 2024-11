Tajani | coalizione avanti fino in fondo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.55 Non c'è nessun "problema personale" con il leader della Lega Salvini e non ci sono "guerre" dentro il centrodestra. Così il vicepremier e ministro degli Esteri,. "solida, andremoalla fine", ha poi detto a Mattino 5. "Abbiamo solo bocciato un emendamento. Perché utilizzare 430mln per finanziare la Rai mentre può esserci un canone che costa 50 centesimi a ogni italiano? Meglio utilizzarli per aumentare le pensioni, ridurre l'Irpef o magari ridurre le liste d'attesa negli ospedali"