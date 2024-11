«Studenti assediati per avere i voti». E a Siena il rettore sospende le elezioni universitarie

Leggi su Open.online

Ildell’Università diha deciso di interrompere in via temporanea leper il rinnovo delle rappresentanze studentesche dopo che l’ateneo ha ricevuto «segnalazioni circostanziate di gravi comportamenti che possono aver turbato il regolare svolgimento delle votazioni». «All’esito degli approfondimenti in merito – ha scritto in una mail alla comunità accademica Roberto Di Pietra – l’amministrazione si riserva di valutare l’annullamento delle stesse votazioni e l’eventuale segnalazione agli organi di ateneo circa eventuali responsabilità, anche disciplinari». Ma cos’è successo per avvelenare così il clima? In un post su Instagram la lista di sinistra Linkparla di «modalità coercitive di raccoltadi Gioventù universitaria e Cravos»: secondo la denuncia, le due associazioni rivali «fino a ieri presidiavano in modo squadrista mense, poli, aule studio e residenze».