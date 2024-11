Donnapop.it - Sophie Codegoni di nuovo dalla polizia: ecco i nuovi aggiornamenti sulla storia di Basciano

Lafrae Alessandroha avuto un tristissimo epilogo; lui è stato arrestato di recente per via dei suoi atteggiamenti persecutori nei confronti di lei, con annesse minacce di morte.Come sappiamo,ha deciso di trincerarsi dietro un lungo silenzio equestione non si espone, ma prima che la sua situazione sentimentale divenisse di dominio pubblico, tramite il Corriere della Sera, aveva rilasciato un’intervista in cui si dichiarava impaurita e bisognosa di girare con i bodyguards.Come sappiamo, poi, Alessandroha invece rilasciato un’intervista a Fabrizio Corona, in cui i due uomini hanno fatto il punto su quanto accaduto: il Dj, ovviamente, smentisce categoricamente la versione della sua ex fidanzata e – anzi – getta fango su di lei, menzionando anche un noto attore con cui la ragazza avrebbe avuto un flirt la scorsa estate.