Siria, i ribelli jihadisti sono entrati ad Aleppo

I miliziani sunniti edi Hay’at Tahrir al-Sham (Hts), nel terzo giorno dell’offensiva a sorpresa lanciata controe la sua regione,riusciti a fare breccia nelle difese della seconda più grande città della. L’Osservatoriono per i diritti umani ha riferito che cinque quartieri dicaduti nelle mani dei(non sostenuti dalla Turchia, stando a quanto dichiarato da Ankara), che non hanno incontrato resistenza da parte delle forze governative. Le forze fedeli a Damasco avevano preso il controllo della città otto anni fa.Miliziano di Hayat Tahrir al-Sham (Getty Images).L’offensiva contro le aree in mano al regime di AssadI(nati da una costola di Al Qaeda) e i loro alleati, che già controllavano Idlib, hanno lanciato nei giorni scorsi una vasta offensiva contro le aree in mano al regime di Bashar al-Assad, arrivando fino alle porte di, principale città del nord.