Thesocialpost.it - Sinner sotto attacco, Kyrgios: “Nel 2025 supererà antidoping?”

Nickcontro Jannik: il doping torna protagonista nel tennisNicktorna a far parlare di sé, puntando nuovamente il dito contro Jannike il tema del doping nel tennis. Lo scenario si riaccende con la sospensione per un mese di Iga Swiatek, numero 2 del ranking WTA, trovata positiva a una sostanza proibita. L’australiano, da tempo critico verso il tennista italiano, riporta il caso dial centro del dibattito.Leggi anche: Totti indagato per omessa dichiarazione dei redditi, l’accusa: “Guadagni nascosti, rischia da 2 a 5 anni di carcere”, risultato positivo al clostebol nella primavera del 2024, è stato prosciolto dall’International Tennis Integrity Agency (ITIA). Tuttavia, la vicenda non è chiusa: l’agenzia mondiale(WADA) ha fatto ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), riaprendo il rischio di una squalifica.