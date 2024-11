Quotidiano.net - Semifinale X Factor 2024, eliminati e chi sono i finalisti

particolarmente tesa, quella di Xandata in onda giovedì 28 novembre su Sky e in streaming su Now. In attesa della finale di giovedì 5 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli – per l’occasione la finale sarà trasmessa anche in chiaro in diretta su Tv8 -, laha visto ospite speciale sul palco il cantautore Gazzelle. Oltre ad aver visto i concorrenti esibirsi accompagnati da un’orchestra durante la prima parte della gara. Due di loro, però,statie quindi non vivranno l’emozione della finale di X. Una, peraltro, nella quale l’unica giudice a non avere alcun artista in gara è stata Paola Iezzi. La quale con l’uscita di Lowrah nella passata puntata del talent show ha perso ogni possibilità di vincere questa edizione del programma.