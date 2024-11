Sciopero e manifestazione a Firenze | Salvini ci conti Siamo oltre 70mila

Leggi su Corrieretoscano.it

: “ci”.regionale avenerdì 29 novembre per la mobilitazione nazionale proclamata da Cgil e Uil.Inin piazza, rendicontano Cgil Toscana, segretario regionale Rossano Rossi, e Uil Toscana. segretario Paolo Fantappié In piazza anche Eugenio Giani, presidente Regione Toscana.Rossi: “ci70.000?.Giani: “Partecipo allogenerale indetto da Cgil e Uil per chiedere una manovra di bilancio più equa. È fondamentale aumentare il potere d’acquisto di salari e pensioni e garantire maggiori investimenti in sanità, istruzione e servizi pubblici”.La nota Cgil Toscana e Uil Toscana: “Alta adesione allo(in Toscana sull’80%, interessati tutti i settori, tranne quello ferroviario) e grandissima partecipazione (circapersone) allaregionale aper logenerale nazionale Cgil-Uil per cambiare la legge di bilancio del Governo”.