Sciopero Cgil-Uil | adesione oltre 70%

15.23"altissima" allogià nei primi turni di lavoro:il 70% delle lavoratrici e dei lavoratori ha incrociato le braccia in tutta Italia in occasione dellogeneralee Uil contro la Manovra con punte del 100% in alcune aziende. Lo riferiscono i sindacati in una nota sottolineando la "grandissima" partecipazione alle 43 manifestazioni che si stanno svolgendo nel Paese. Solo a Bologna, con il segretarioLandini,50 mila persone, e30mila a Napoli con il leader Uil Bombardieri.