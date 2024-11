Oasport.it - Sara Casasola: “Il sogno sono i Mondiali di ciclocross. Curiosa di mettermi alla prova su strada”

continua a brillare in questa stagione di. Affermatasi tra le migliori della disciplina in questo inizio di stagione, la 24enne di San Daniele del Friuli sta facendo emergere il tricolore sui vari circuiti affrontati sinora, costringendo le rivali ad accorgersi di lei. Brava nelma anche su, soprattutto sul passo e in salita,è una delle nostre giovani ragazze promettenti specialiste del cross, ma che negli ultimi anni si è data parecchio da fare anche da stradista. Un amore nato quasi per caso quello per il cross:ha cominciato a muovere i primi passi con la bici dae con la mountain bike, oltre a gareggiare in qualcheda atletica. Poi, tra un piazzamento e un altro, ecco il. Giusto un assaggio, ma per lei è stato un colpo di fulmine.