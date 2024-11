Ilfattoquotidiano.it - Salta il bavaglio ai magistrati che parlano in pubblico: dopo le polemiche il governo cancella la norma dal decreto giustizia

Indietro tutta: la stretta sugli interventi pubblici di giudici e pm non s’ha da fare. O almeno non ancora. Dallegge sullain discussione al Consiglio dei ministri di venerdì – slittato di qualche giornoun rinvio voluto da Forza Italia – èta l’ennesima ““ che avrebbe, potenzialmente, obbligato ia rinunciare al trattare fascicoli riguardanti qualsiasi materia su cui avessero mai preso posizione in, ad esempio con un intervento a un convegno o un’intervista a un giornale. All’articolo 4, infatti, la bozza introduceva un nuovo illecito disciplinare a carico delle toghe che non si astengono dai procedimenti “quando sussistono gravi ragioni di convenienza“, e non più solo – come già previsto – quando l’astensione è obbligatoria per legge.