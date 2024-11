Spazionapoli.it - “Rinnovo vicino per un azzurro”: l’esperto svela gli ultimi dettagli sull’accordo!

Leggi su Spazionapoli.it

In casa Napoli si avvicina un importante. La società avrebbe raggiunto l’accordo con il calciatore. Sono ore molto importanti in casa Napoli. La dirigenza azzurra sta lavorando ininterrottamente a diverse situazioni “delicate”. Ad oggi, uno dei temi più importanti è legato ai rinnovi. Tra questi, ci sarebbe anche quello di Alex Meret che è tornato ad essere una pedina chiave con l’avvento di Antonio Conte in panchina.L’estremo difensore si è reso autore di ottime prestazioni, motivo per il quale la società vuole blindarlo. Da tempo si parla di un possibilecontrattuale che sembrerebbe già pronto. A tal proposito, Francesco Modugno hato glissimilegati alla trattativa tra le parti.Modugno: “Ildi Meret èalla definizione completa”Francesco Modugno, noto giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Giochiamo d’Anticipo” in onda su Televomero analizzando ildi Alex Meret.