Pro Loco, c'è la cena di Natale. Ma il clou avrà inizio l'8 dicembre

Tutti a tavola per una serata in compagnia per sostenere le iniziative natalizie. Questa sera alle 20 la Prodi Portomaggiore propone la ’di’, ospitata nel Centro dell’Olmo, in via Carlo Eppi, vicino al supermercato Coopestense, un ambiente capiente e riscaldato, con possibilità di un comodo parcheggio. "L’obiettivo – spiega Giovanna Toschi, presidente della Pro– è raccogliere dei fondi da destinare alle attività natalizie. Sarà un cartellone ricco e variegato, in grado di accontentare un po’ tutti i gusti". Il colpo di gong per le manifestazioni natalizie è atteso per l’8: alle 14.30 aprirà al pubblico la pista di pattinaggio sul ghiaccio, in piazza Umberto I, un’attrazione che punta non solo ad offrire divertimento, ma anche a rilanciare il centro cittadino, coinvolgendo scuole, famiglie e attività commerciali.