Bergamonews.it - Prevenzione delle truffe: i carabinieri organizzano un incontro per riconoscere le modalità

Leggi su Bergamonews.it

della Tenenza di Zingonia hanno incontrato i cittadini a Ciserano nel il Centro Civico Comunale sito in Piazza della Pace. Nella circostanza, il Comandante della Tenenza, il Sottotenente Geoffrey Onor, unitamente al Maresciallo Gabriele Tricomi, ha fornito alcuni utili consigli alla platea al fine dii tentativi di truffa.Il Comandante ha illustrato le tecniche di raggiro più frequentemente attuate dai truffatori, che spesso si presentano telefonicamente come appartenenti all’Arma deio alle forze dell’ordine in genere o come avvocati, richiedendo denaro o gioielli per evitare presunte gravi conseguenze alle persone care alla vittima.Quei cittadini, molti dei quali pensionati, che sono soliti riunirsi ogni pomeriggio proprio al Centro Civico, hanno accolto positivamente l’, intervenendo e divenendo parte attiva nel dialogo tenuto con i