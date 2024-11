Bergamonews.it - “Meditatio”: il primo Moscato di Scanzo della Cooperativa Oikos entra nel consorzio di tutela

, presente sul mercato vitivinicolo con il marchio Cascina del Ronco, presenta il suodiDocg,, chea far parte deldideldi. Un esordio che riceve già il riconoscimento prestigioso delle 4 Rose Camune assegnato dalla Guida ViniPlus di Lombardia 2025 pubblicata da A.I.S. – Associazione Italiana Sommelier Lombardia.IL VINOIldiDocgdi-Cascina del Ronco nasce dalle vigne coltivate su terreno calcareo Sass De Luna con metodo biologico, esclusivamente nel comune dirosciate, sulle colline in gestione a. La prima annata, quella del 2020, è prodotta in 1300 bottiglie. La produzione deriva da vendemmia tardiva e successivo appassimento su graticci per 30/45 giorni a temperatura e umidità controllate.