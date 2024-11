Lortica.it - Marusca tra Diomede e i “Prati”: una Zarina in viaggio

Leggi su Lortica.it

visita, con la sua inseparabile renna Lena, parte per un’avventura singolare. Lasciata Lena in una stalla di Levrentiya, un piccolo villaggio nella penisola dei Chukchi, si imbarca per raggiungere l’isola di Grande(Bol’shoy). Quest’isola di 30 km², composta per lo più di rocce, è una reliquia dell’impero sovietico: gli Inuit che vi abitavano furono trasferiti negli anni ’60, lasciando il posto a una base di osservazione segreta ancora attiva.Qui,incontra Ivanov, un gigante di due metri, incaricato di monitorare gli Stati Uniti. Di fronte a Grande, infatti, si trova la Piccola, ancora abitata da una comunità Inuit di circa ottanta persone. L’incontro tra i due è surreale:, una donna bionda dai tratti particolari – occhi celesti, gambe minute e una statura “picinina” – e Ivanov, con il suo sguardo abituato all’orizzonte, si ritrovano coinvolti in una storia d’amore insolita e tragica.