Ilgiorno.it - Luoghi del Cuore Fai. La torre di Azzano è prima in provincia

Leggi su Ilgiorno.it

Ladiè il monumento più votato nella speciale classifica fra ideldel Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) tra tutti quelli in lizza delladi Cremona. I voti raccolti sono risultati 330. Siamo lontani dai primi posti in Lombardia, dove primeggia il traghetto di Leonardo a Imbersago, ma sufficienti per risultare come il primo luogo delnella. Laha ottenuto la 232ª posizione a livello nazionale e questo è un risultato significativo per l’antica struttura della frazione di Torlino Vimercati, se si pensa a tutte le bellezze presenti in Italia. Alta ventisei metri, la costruzione, una-villa, fu edificata dalla nobile famiglia dei conti Vimercati-Sanseverino nel XVI secolo. Esempio d’architettura fortificata italiana e lombarda, ha una pianta rettangolare con lati notevolmente diversi.