Irma Testa contro Angela Carini | Hai fatto fare una brutta figura all’Italia

Duro botta e riposta fra. Tutto è nato da un’intervista che la 26enne di Napoli, che all’Olimpiade di Parigi 2024 si è ritirata durante il primo roundImane Khelif, ha rilasciato a La Repubblica per commentare il suo ritorno sul ring ai campionati italiani. «Non sono mai andata via, ho solo pensato fosse giusto allontanarmi da tutti», ha spiegato l’atleta campana. «Ho trovato tanta disumanità, anche nella telecronaca del mio match ai Giochi. E nessuno mi ha consigliata, la sera prima ero al telefono con mio fratello. Poi quei due colpi mi hanno messa ko, soprattutto il secondo alla mascella». I ganci più duri, però,li riserva per le compagne di squadra. «Non fanno più parte della mia vita», ha sentenziato. «Non ho trovato una di loro che mi abbia detto una frase di incoraggiamento.