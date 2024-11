Lapresse.it - Influenza, aumentano i casi nell’ultima settimana

diin Italia.stimati di sindrome simil-le, rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati circa 458.500, per un totale di circa 2.271.000a partire dall’inizio del monitoraggio.Lo afferma l’ultimo bollettino della sorveglianza RespiVirNet, appena pubblicato, secondo cui l’incidenza delle sindromi simil-li (ILI) è in lieve aumento rispetto allaprecedente con un livello pari a 7,8per mille assistiti (7,2 nellaprecedente) e minore di quello osservato nella scorsa stagione (9,7 nella2023-47).Maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni di età con un’incidenza pari a 18,7per mille assistiti (16,2 nellaprecedente). In tutte le Regioni e nelle Province autonome italiane il livello dell’incidenza è sopra la soglia basale, tranne in Valle D’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento e in Molise.