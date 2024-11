Gaeta.it - Il Papa e la Tenerezza della Cura: Un Messaggio agli Operatori Sanitari

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nell’ambito di un incontro significativo con i rappresentanti del Dipartimento di Odontoiatria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ilha condiviso un toccante aneddoto personale, riflettendo sull’importanzacompassione evicinanza nella professionea. Questo momento ha offerto spunti di riflessione sul modo in cui glisalute devono relazionarsi con i pazienti, sottolineando il potereumana nel processo die guarigione.Il racconto personale delDurante l’udienza, il Pontefice ha ricordato un episodiosua gioventù, quando, poco più che ventenne, ha dovuto affrontare un intervento chirurgico per l’asportazione di una parte del polmone malato. Nonostante il dolore e la fragilità di quel momento difficile, ilha constatato che non erano solo i farmaci a fornirgli la forza necessaria per affrontare la malattia, ma piuttosto il supporto umano, espresso attraverso piccoli gesti di affetto eda parte degli infermieri.