Gaeta.it - I tunnel ferroviari di Milano diventano spazi pubblici attivi: apertura di ‘Tunnel Boulevard’

Facebook WhatsAppTwitter Un’innovativa trasformazione deidisi prepara a migliorare l’area tra Viale Monza e Via Padova. Questa iniziativa trasformerà queste strutture precedentemente trascurate in vivaci boulevard pedonali e ciclabili, offrendo ai cittadini nuovi modi per interagire con la città. La presentazione ufficiale di ‘coinciderà con l’inaugurazione di un moderno skatapark in Via Pontano, realizzato all’interno di uno dei, previsto per domenica.Il progetto ‘Il progetto di riqualificazione deidiè stato concepito da T12Lab, un’associazione di creativi e professionisti delle arti, capofila di diverse realtà attive nel Municipio 2. La loro proposta di riqualificazione ha ottenuto il supporto del Comune diattraverso un patto di collaborazione, rappresentando un passo significativo verso la revitalizzazione diurbani poco utilizzati.