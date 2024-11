Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo sbrocca in Tugurio, lancia uno sgabello e litiga con Yulia (Video)

Negli ultimi giorni il clima all’interno della Casa delsi è fatto sempre più teso: ieri sera, infatti tra i concorrenti si sono consumate delle lite piuttosto accese.In Casa, Shaila Gatta ha inveito duramente per oltre dieci minuti contro Helena Prestes (clicca QUI per leggere), dandole della falsa e incoerente e chiedendole conto della lettera scritta al fidanzatoSpolverato. Proprio quest’ultimo, attualmente diviso dalla fidanzata e recluso in, ha ascoltato tutta la conversazione tra le due donne e la reazione è stata tutt’altro che pacata.Nonostante, infatti, ilabbia vietato ai concorrenti qualsiasi forma di comunicazione tra i concorrenti reclusi in Casa e quelli in, compreso anche l’ascoltare ciò che avviene dall’altra parte della porta, Spolverato ha voluto origliare ciò che stava accadendo dall’altra parte e al termine della lite tra Helena e Shaila ha dato una forte manata alla porta,ndo anche in aria uno