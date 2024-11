Gaeta.it - Ferrari domina le prove libere del Gran Premio del Qatar, Leclerc al top

Facebook WhatsAppTwittersi è distinta durante le primedeldel, un evento chiave del campionato di Formula 1 che si svolge sul circuito di Losail. Con la gara sprint in programma, la tensione era palpabile, e i piloti hanno dato il massimo per ottenere posizioni favorevoli. Charlesha fatto segnare il miglior tempo del venerdì, confermando così le aspettative nei confronti del team italiano.I tempi dei piloti:sul gradino più altoNel dettaglio, Charlesha completato il suo miglior giro in 1’21”953, posizionandosi al primo posto e dimostrando una forte competitività. Lando Norris, pilota della McLaren, ha chiuso con un distacco di 0”425, seguìto dal compagno di squadra Oscar Piastri a 0”472 di distanza. Le prestazioni disono un chiaro segnale della preparazione e del potenziale dellaper il resto del weekend.