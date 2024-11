Ilfattoquotidiano.it - Faceva “la cresta” sui resti al supermercato: cassiera aveva da parte un “bottino” di 11 mila euro. Denunciata

Un “tesoretto” da 11messo via rubando giornalmente dalla cassa deldove lavorava alla cassa. Per una donna di Parma, incastrata dai Carabinieri in flagranza di reato, è scattata una denuncia per appropriazione indebita.Tutto inizia quando alcuni clienti fanno presente al proprietario del market di non trovare il reale riscontro degli acquisti fatti sugli scontrini fiscali: lui si insospettisce e segnala tutto alle forze dell’ordine. Negli ultimi mesi il titolareanche notato un ridimensionamento degli utili sospettando che qualcuno stesse derubando il.Secondo i militari, la donna, 30enne italiana, utilizzava uno stratagemma per chi pagava in contanti prodotti di basso valore: i clienti pagavano i loro acquisti, lei emetteva gli scontrini fiscali con importi minimi senza “battere” l’articolo acquistato e si teneva i contanti.