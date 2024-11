F1 Domenicali | Nel 2025 a Monza nuovo record di pubblico

Leggi su Sportface.it

“Non vedo l’ora di vivere aildi, il prossimo anno, perchè sono certo che ci sarà, possono scriverlo adesso. Sono contento per Kimi Antonelli, un pilota giovane, italiano, che sono convinto sarà protagonista. Bisogna dargli il tempo di crescere e porterà l’entusiasmo che nella prossima stagione vedremo anche con Hamilton e Leclerc in Ferrari, in un contesto dove saranno competitivi. Quindi gli elementi per avere un futuro roseo nel nostro paese e in tutto il mondo sono tutti lì presenti”. Lo ha detto il presidente e amministratore delegato della F1, Stefano, a Tutti Convocati su Radio 24: “La competitività sarà rispettata anche nel prossimo anno. Veniamo da anni in cui c’è stato il dominio Red Bull, con Vestappen che ha fatto cose straordinarie, quest’anno ancora di più.