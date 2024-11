Thesocialpost.it - Enna, l’ultimo tema di Larimar, trovata impiccata a 15 anni: “Non siamo noi a essere sbagliati”

“Ognuno di noi è diverso. Puòche il mio modo di pensare sia sbagliato ma nonnoi”. Queste le parole scritte dalla 15enne di Piazza Armerina,mortail 5 novembre scorso nel giardino di casa. Un pensiero contenuto in unscolastico di poche settimane prima, assegnato dalla sua insegnante. Quel testo oggi assume un significato profondo e doloroso.Leggi anche: Quindicennead, parla il procuratore: “Si è suicidata”La ragazza rifletteva sul concetto di Cultura, partendo da una frase di Norberto Bobbio. “Avere un discorso con una persona diversa da me è interessante proprio perché sappiamo che ha una formazione differente. Cultura non è basarsi sugli stereotipi, ma superarli, riconoscere e andare oltre” scriveva la studentessa.