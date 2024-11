Ilrestodelcarlino.it - E il ’caso fontana’ diventa una poesia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riceviamo e pubblichiamo lain dialetto ascolano del nostro letto Emidio Luzi sulla fontana di piazza Arringo. Titolo: Lavore i sola. "Me sènde sola, so’ l’uneca a laverà, so’ l’uneca a fà acqua, no, no, chella che fa l’ammenestraziò de stà cettà, ma l’acqua vera, facce i’. Chi so? Sò la fendana de Piazza Arrighe, chella vierse Piazza Roma, chella, pe’ capicce, più vecina a zè lu pellare. Ascule miè, la città de ciende torre sive, ma pure ciende fondane, e più ciavive. E mò? Più cosa! Chelle poche remaste, l’acqua ne la fa più, da lu ponte de porta Maggiore a porta Remana, se vuo’ vedè l’acqua scì, sul’ a me deve guardà. L’uddema che me teniè chembagnié stava vecina a me, Sempre a piazza Arrighe, chella più religiosa, vecine a la Chiesa, ma mò, sarà pe’ falla mandenè, l’è congelata che’ la pista pe pattinà.